أعلنت الخطوط الجوية العراقية عن مصرع الطيار المتدرب عمار ابراهيم والذي عثر عليه داخل الطائرة غرب اليونان. وأفاد موقع الخطوط الجوية العراقية، بأن المعلومات التي توفرت لديهم أكدت أنه بناء على المعلومات الواردة من قبل الفريق العراقي المختص المبعوث من قبل الخطوط الجوية العراقية أفادت بالعثور على الطائرة غرب اليونان ووجد الفقيد بداخلها وقد فارق الحياة . وتقدمت الخطوط الجوية العراقية لأسرة الطيار بأحر التعازي وعظيم والمواساة سائلين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع طيار عراقي في ظروف غامضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.