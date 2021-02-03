البيت الأبيض يبحث إمكانية الكشف عن قائمة زوار ترامب خلال فترة حكمه

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه سيبحث إمكانية نشر سجلات زوار البيت الأبيض خلال فترة حكم الرئيس السابق، دونالد ترامب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إنه سينظر في إمكانية الإعلان عن سجلات زوار البيت الأبيض، خلال فترة حكم ترامب، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.
وتوضح السجلات بالتفصيل من كان يزور الرئيس ترامب وموظفيه في البيت الأبيض، وتكشف للجمهور عن جماعات الضغط، والمانحين السياسيين وغيرهم القادرين على الوصول إلى الرئيس ومساعديه على أساس يومي.
وأصبحت سجلات الزوار موضع خلاف عام 2017، عندم قررت إدارة ترامب عدم الإفراج عنها والاحتفاظ بها بسجلات الزوار الخاصة داخل البيت الأبيض، وقد واجه هذا القرار تحديات قانونية بسبب افتقاره إلى الشفافية.
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