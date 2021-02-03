توكلنا.. قرار عاجل من الطيران المدني السعودي لمواجهة كورونا

أصدر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالهادي بن أحمد المنصوري قرارا بضرورة تفعيل تطبيق «توكلنا»، واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره بين أفراد المجتمع.
وشدّد المنصوري في تعميمه لجميع منسوبي الطيران المدني والعاملين في المطارات السعودية بضرورة التقيد بتطبيق البروتوكولات التي حددتها وزارة الصحة وعدم التهاون بها، و أهمها المتمثل في الالتزام بلبس الكمامة والتعقيم المستمر، ومنع الازدحام واتباع الملصقات الإرشادية والحفاظ على المسافة الجسدية الآمنة.
وشدد علي ضرورة عدم السماح بدخول أي منشأة تخص الطيران المدني إلا من خلال استخدام تطبيق توكلنا.
وبين رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الإلزام يشمل جميع منسوبي الهيئة ومراجعي مقراتها، وكذلك المنشآت التابعة لها في المملكة.
ودعا إلى التمسك بالإجراءات الصحية الاحترازية، من أجل المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا، وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة.
ولفت إلى أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله ثم الرعاية الكريمة والدعم السخي من القيادة الحكيمة، التي جعلت صحة المواطن وسلامته أولًا وقبل كل شيء.
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