لبنان.. إحالة 10 أشخاص الى النيابة العسكرية بسبب مظاهرات طرابلس

أعلنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عن إحالة 10 موقوفين، بينهم سوري، إلى النيابة العامة العسكرية.

وأبانت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم ان التهم تم توجيهها الي المتورطين في الشغب بمدينة طرابلس شمال لبنان وحرق مبنى بلديتها.

وذكر بيان لقيادة الجيش اللبناني، مساء الأربعاء، إن متابعة باقي المتورطين جارية "لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.

فيما كشف موقع هنا لبنان عن اشتباك بين عناصر من الجيش اللبناني وعدد من المطلوبين في حي شميس في ‎بعلبك حيث تم توقيف 2 وسقوط جرحى.

وكانت ‏مديرية المخابرات في منطقة عرسال أوقفت خلال الأسبوعين الماضيين ١٨ شخصًا من اللبنانيين والسوريين.

وأشارت صفحة الجيش اللبناني علي تويتر الذين الي ان الأشخاص جميعهم ينتمون لخلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي.

وبينت صفحة الجيش اللبناني علي تويتر أن المتهمين اعترفوا بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية.