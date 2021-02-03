أعلنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عن إحالة 10 موقوفين، بينهم سوري، إلى النيابة العامة العسكرية.
وأبانت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم ان التهم تم توجيهها الي المتورطين في الشغب بمدينة طرابلس شمال لبنان وحرق مبنى بلديتها.
وذكر بيان لقيادة الجيش اللبناني، مساء الأربعاء، إن متابعة باقي المتورطين جارية "لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.
فيما كشف موقع هنا لبنان عن اشتباك بين عناصر من الجيش اللبناني وعدد من المطلوبين في حي شميس في بعلبك حيث تم توقيف 2 وسقوط جرحى.
وكانت مديرية المخابرات في منطقة عرسال أوقفت خلال الأسبوعين الماضيين ١٨ شخصًا من اللبنانيين والسوريين.
وأشارت صفحة الجيش اللبناني علي تويتر الذين الي ان الأشخاص جميعهم ينتمون لخلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي.
وبينت صفحة الجيش اللبناني علي تويتر أن المتهمين اعترفوا بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان.. إحالة 10 أشخاص الى النيابة العسكرية بسبب مظاهرات طرابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.