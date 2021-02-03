وزارة التعليم عن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بالمملكة للعام الحالي 1442هـ

وزارة التعليم عن حركة النقل الخارجي ، للمعلمين والمعلمات بالمملكة، لم تصرح أو تصدر به أي بيان بخصوص هذا الشأن، مما أدخل جو من الغموض حول هذا الملف، خاصة أنه لم يتم فتح نظام تحديث البيانات، والقيام بإدخال الرغبات، أو حتى تأجيلها لوقت لاحق، أو قرار بإحالتها أو إلغاءها، مما أثار حالة من الترقب من قبل المعلمين والمعلمات، في ظل التحديات التي تواجهها المملكة، للتصدي لجائحة كرونا، ومن الجدير بالذكر أن حالة الترقب الشديدة بهذا الشأن ملحوظ جدًا، خاصة لمتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، فكثرة توجيه الأسئلة لوزارة التعليم السعودي حول هذا الأمر على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، أصبحت لافتة جدًا للأنظار.

ومتابعة آلاف المعلمين والمعلمات، وترقبهم لفتح الباب من قبل وزارة التعليم بالمملكة، وانتظار أي تصريح من الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بخصوص حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات هي رغبة من البعض في الانتقال إلى أماكن قريبة من مدنهم، وبشكل خاص في حال كان الدوام بامدارس وفق جدول الحضور الملتزمين به، وهنا تبدأ معاناتهم في التنقل بين مدنهم محل سكنهم، ومدن مقر عملهم، وحركة النقل الخارجي هي خدمة مستحدثة من قبل وزارة التعليم، من أجل القيام بتوزيع المعلمين والمعلمات، في كافة أرجاء المملكة، لسد عجز الكوادر البشرية في بعض المدارس، والتي بحاجة إلى معلمين بها، ويتم ذلك مرة واحدة فقط كل عام وفق آخر مستجدات قرارات التعليم في السعودية،

وتقوم حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، وفق عدة قواعد هامة، يتم على أساسها عملية النقل، نذكرها كالتالي:

يؤخذ في الاعتبار السنة التي بدأ فيها المعلم أو المعلمة العمل.

يراعى التقدير التراكمي للمعلمة أو المعلم، والتي حصل عليها خلال عمله على مدار العام.

يؤخذ أيضًا في الاعتبار التقدير العام للأداء الوظيفي الخاص بالمعلم أو المعلمة.

يراعى أيضًا عدد مرات الغياب عن العمل، التي قام بها المعلم على مدار العام وفق جداول الفصل الدراسي الأول والتي قام بحضورها، ومستجدات جداول الفصل الدراسي الثاني.

وقد قامت وزارة التعليم السعودية، بتدشين نظام نور التعليمي، والذي يتيح للمعلم والمعلمة، القيام بعدة خطوات، تمكنه من الاستعلام عن حركة التنقل للعام الجديد، وتتم الخطوات كالتالي: