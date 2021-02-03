مقتل أربعة جنود ماليين فى هجوم مسلح

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية مالية، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، إن موقع "بونى" الواقع فى منطقة موبتى تعرض لهجوم مسلح من قبل أفراد مدججين بالسلاح فى عربات مدرعة، مشيرةً إلى إصابة عشرة جنود آخرين فى الهجوم.
وأضافت المصادر أن المهاجمين استولوا على معدات ومركبات عسكرية خلال هجومهم الذى ألحق خسائر كبيرة بالموقع العسكرى.
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