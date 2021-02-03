أمريكا تتراجع عن قرار سحب قواتها من ألمانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن قائد القوات الأمريكية فى أوروبا، الجنرال تود وولترز، قوله: "البنتاجون علق كافة استعداداته لتنفيذ قرار الرئيس السابق دونالد ترامب، سحب نحو 12 ألف جندى أمريكى من ألمانيا".

وتابع وولترز قائلا: "حتى الآن، تم تعليق كل هذه الخيارات، وستتم إعادة النظر فيها من البداية إلى النهاية".

وأكمل القائد العسكرى الأمريكى: "وزير الدفاع الأمريكى الجديد، لويد أوستن، يشرع حاليا فى مراجعة تلك الخطة التى تم الإعلان عنها فى يوليو الماضى، بشكل مفصل جدا، وسيتم اتخاذ قرار نهائى بشأنها قريبا".

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، قد أعلنت، فى وقت سابق، أن الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن قد يعيد النظر فى خطط إجراء خفض كبير فى عدد القوات الأمريكية فى ألمانيا.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت خلال الصيف، سحب 12 ألف جندى من ألمانيا فى إطار ما وصفته بإعادة انتشار "استراتيجى" لقواتها فى أوروبا.

وتتضمن الخطة عودة 6.400 جندى إلى بلدهم بينما سيتم توزيع باقى القوات على دول فى حلف الناتو مثل إيطاليا وبلجيكا.

وقال دونالد ترامب آنذاك إن "الخطوة تأتى رداً على فشل ألمانيا فى بلوغ الهدف الذى حددّه الناتو من ناحية الإنفاق الدفاعى".

ومنذ فترة طويلة، يطالب ترامب، أعضاء دول الناتو بزيادة الإنفاق على شؤونهم الدفاعية، وقال إن على أعضاء الناتو وقف الاعتماد بشدّة على الولايات المتحدة وتحميلها أعباء المحافظة على التحالف.

وكان الحلفاء قد اتفقوا، على تخصيص نسبة 2 فى المئة من الناتج المحلى لأى دولة من الدول الأعضاء للإنفاق الدفاعى بحلول عام 2024، الأمر الذى لم تحققه ألمانيا إلى جانب عدة دول أخرى.