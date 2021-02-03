الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى التضامن والاتحاد بوجه التحديات العالمية

جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الاتحاد والتضامن اللذين يكتسبان أهمية أكبر من أى وقت مضى، فيما يواجه العالم جائحة كوفيد 19، والأزمة الاقتصادية وحالة الطوارئ المناخية والتهديدات الماثلة أمام السلام.





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