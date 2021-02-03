تصريحات صادمة من مسئول لبناني بشأن وضع كورونا في البلاد

أعرب ‏رئيس لجنة الصحة النيابية بمجلس النواب اللبناني، عاصم عراجي، عن اسفه بشأن إصابات كورونا في البلاد، حيث قال "للأسف نسبة الإصابات الإيجابية لكورونا ما زالت مرتفعة".

وأضاف بحسب صوت كل لبنان "وأعداد الوفيات والحالات الحرجة ما زالت مرتفعة والإصابات بالقطاع الطبي والتمريضي المرهق لم تنخفض".

وتابع عراجي "هذه مؤشرات يجب ان تكون حاضرة على طاولة اللجنة الوزارية لكورونا يوم الجمعة مع التقديمات الاجتماعية للناس عند أخذ القرار".

وواصل "الناس أنهكت من الوضع الاقتصادي تماما كما انهكت من الكورونا وحذاري العشوائية".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت تسجيل 3320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 309162 إصابة.

كما سجلت الصحة اللبنانية 89 وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 3315 حالة منذ بداية الجائحة وحتي الان.

فيما رصدت الوزارة اللبنانية تعافي 2358 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 186052 حالة.