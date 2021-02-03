الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع لحزب الله بسوريا وأنباء عن وقوع قتلى

أفاد ‏مراسل قناة "العربية"، بأن العدوان الذي يشنه الطيران الإسرائيلي على مواقع حزب الله جنوب سوريا؛ أسفر عن قتلى في قصف إسرائيل. وذكر المراسل، أن إسرائيل تستهدف مواقع حزب الله في جنوب سوريا بصواريخ موجهة. كما بين مراسل العربية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق ومواقع لحزب الله في القنيطرة بجانب محيط مطار دمشق ومنطقة صحنايا. وأشار المراسل التليفزيوني إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت الفوج 165 التابع للفرقة الأولى غرب دمشق.

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