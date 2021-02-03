أمريكا تدين الخطاب العدائي تجاه المثليين في تركيا

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن قلقها حيال التظاهرات التي اندلعت في إحدى الجامعات التركية.
وأدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس في بيان، الخطاب المعادي من جانب المسؤولين الأتراك، تجاه مثليي الجنس في تركيا، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
وكان تطبيق تويتر وضع تحذيرًا على تغريدة لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وصف فيها مثليي الجنس في جامعة البوسفور الذين نشروا رسوما مسيئة للكعبة المشرفة بأنهم منحرفون.
وقال التطبيق إن تغريدة الوزير التركي "تنتهك القواعد الخاصة بالسلوك البغيض"، لكنه أضاف أنه قرر الإبقاء عليها على الموقع الإلكتروني لأنه ربما يكون من المصلحة العامة أن يظل الوصول إليها سهلا.
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