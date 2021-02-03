شاهد.. أولى لقطات القصف الإسرائيلي على سوريا

وأفاد موقع النشره اللبنانية بتعرض مناطق جنوب القنيطرة المحاذية لهضبة الجولان جنوب سوريا لاعتداء إسرائيلي جديد، فيما قالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي في سماء محافظة القنيطرة.
ولم تذكر وكالة الأنباء السورية، حتى الآن أي خسائر مادية أو بشرية ناجمة عن القصف الإسرائيلي.
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