شاهد.. أولى لقطات القصف الإسرائيلي على سوريا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أولى لقطات العدوان الإسرائيلي على بعض المناطق السورية، ومن بينها ريف محافظة القنيطرة السورية.

وأفاد موقع النشره اللبنانية بتعرض مناطق جنوب القنيطرة المحاذية لهضبة الجولان جنوب سوريا لاعتداء إسرائيلي جديد، فيما قالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي في سماء محافظة القنيطرة.

ولم تذكر وكالة الأنباء السورية، حتى الآن أي خسائر مادية أو بشرية ناجمة عن القصف الإسرائيلي.