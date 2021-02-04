تطبيق توكلنا العمل بالتطبيق وما جاء من قرارات خاصة و بالعمل به اليوم

تطبيق توكلنا تم البدء بالعمل علي التطبيق بعد التصريحات من الأسبوع الماضي أنه سوف يتم منع أي شخص الدخول للأسواق العامة أو الجهات الحكومية هذا ما جاء علي tawakkalna web وأيضاً الأماكن الخاصة ألا بتطبيق توكلنا وهذا ما تم البدء فيه من اليوم من tawakkalna جاء من تصريحات حيث شهدت المدينة المنورة رقابة وتشديد علي كل من يرتاد أي مكان سواء في الأسواق أو الأماكن العامة وأيضا الأسواق داخل المدينة المنورة كما بدأت المحلات والمراكز التجارية داخل المدينة بتطبيق هذا الشرط الخاص في برنامج توكلنا ومنع الدخول لأي محل أو مركز تجاري للدخول إليها سوي أن كان الشخص يحمل الهاتف الخاص به ويحتوي علي تطبيق توكلنا وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي بدأ التطبيق بها منذ صدور القرار الأسبوع الماضي بتطبيق هذه الإجراءات علي كل من يرتاد أي مكان من الأماكن المشار إليها ويمكنكم معرفة كافة التفاصيل علي الموقع الرسمي .

تطبيق توكلنا وبدء أجراءات التنفيذ المتعلقة به منذ بداية صدور القرار الخاص بالحماية

tawakkalna وما تم العمل به منذ أن تم تنفيذ هذه الإجراءات اليوم داخل الأسواق أكد أحد حراس الأمن في مركز تجاري بأنه تم تنفيض التعليمات المتعلقة بالشأن وما يخص الإجراءات الاحترازية ويتيح توكلنا ويب الإجراءات الخاصة بالحفاظ علي صحة العامة من المواطنين السعوديين من تداعيات فيروس كورونا وذلك بفحص كل من يرتاد الأسواق عن طريق الهاتف إذ كان يحتوي علي توكلنا من عدمه كما قال في حديثه هناك مواجهة لبعض الإشكاليات مع بعض مرتادي الأسواق الذين يحملون الهاتف ولا يحتوي علي برنامج توكلنا ولكن هناك الكثيرين الذين لديهم الحرص علي أن يكون البرنامج تم تحميله علي الهاتف وإتباع الإجراءات في هذا الشأن وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن علي tawakkalna web لمن يريد أن يعرف المزيد في هذا الشأن.

tawakkalna وبعد تحميله علي هواتف المواطنين وما جاء من أراء مختلفة في هذا الشأن

tawakkalna وبعد تحميل البرنامج الخاص بالإجراءات ومنذ أن بدأ تطبيق الإجراءات الخاصة بما يخص أمر جائحة كورونا و الإجراءات الخاصة والاحترازية به وهناك تفاوت فيما يتعلق بأمر أراء المواطنين عن البرنامج وهناك من هو مؤيد ومن هو معارض وما بين من يهتم بتحميل تطبيق توكلنا علي الهاتف من عدمه ولكن هناك مواطنة ممن هم مهتمون بهذا الشأن وهي المواطنة أشواق عايد صرحت بقولها بأنه منذ ما تم صدور القرار الذي يخص شأن الإجراءات الاحترازية والتزم الكثيرين من كافة المواطنين السعوديين وقاموا جميعهم بتحميل تطبيق توكلنا ولكن هناك من علق من المواطنين بأنه يواجه بعض المشاكل في تحميل شبكة الأنترنت وهذا ما يعانون منه شريحة كبيرة في هذا الأمر ويمكن لأي مواطن معرفة ما هي الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بعد تسجيل دخول توكلنا والتصفح علي الموقع الرسمي له .

توضيح كيفية التعديل والإضافة للعنوان الوطني لكل مواطن علي تطبيق tawakkalna web

tawakkalna وجاء من التوضيح من المشرفين والقائمين علي تطبيق توكلنا بأنه هذا التطبيق وهو المعتمد من قبل وزارة الصحة السعودية داخل المملكة وتم شرح كيفية التعديل أو الإضافة فيما يتعلق بأمر العنوان الوطني لكافة المواطنين من خلال تطبيق توكلنا وتم نشر مقطع فيديو علي الحساب الرسمي للموقع عبر شبكة تويتر لشرح هذا الشأن وهو علي النحو التالي :-

tawakkalna web من خلاله يتم الدخول علي الموقع الرسمي للتطبيق والضغط علي القائمة الرئيسية . يتم بعد ذلك أختيار القائمة الخاصة بتقديم الخدمات تحت مسمي “خدمات” من tawakkalna . يتم بعد ذلك التوجه للقائمة الخاصة بالعنوان الوطني تحت هذا المسمي علي الموقع الخاص tawakkalna web . يتم بعد ذلك الإضافة للعنوان الخاص بالمواطن تحت قائمة “إضافة عنوان جديد” وذلك بعد تسجيل دخول توكلنا .

يتم تحميل تطبيق توكلنا عبر المنصات الرسمية الخاصة بالهواتف الذكية .

يتم تشغيل التطبيق من خلال القائمة الخاصة بالتطبيقات وبعدها يتم الضغط علي تسجيل جديد من tawakkalna web .

يتم تسجيل كافة المعلومات المتعلقة بأي مواطن التي يتم طلبها من تطبيق توكلنا وبعدها يتم الضغط علي الأيقونة المكتوب عليها التالي من tawakkalna .

يتم بعد ذلك إدخال رمز التحقق الخاص بالشخص والذي يتم إرساله للهاتف الخاص بالشخص ويتم الضغط علي كلمة التالي ويتم تحديد المكان الخاص بالإقامة للشخص وبعدها الضغط علي خانة المتابعة .

يتم إنشاء رمز تحقق خاص بالشخص والضغط علي كلمة التالي ويتم تحديد الإقامة ومكانها علي الخريطة الخاصة بالبلاد .

يتم تحديد كافة الأشخاص التابعين والذين يكونون موجودين في نفس المكان الخاص بالإقامة الخاصة بالشخص .

الخطوات المتبعة للتسجيل وإنشاء أي حساب علي تطبيق توكلنا بالخطوات التالية

تطبيق توكلنا هذا ما جاء فيما يتعلق بهذا الشأن المتعلق بأمر الإجراءات الاحترازية في هذا لشأن والتي تخص جائحة كورونا وإتباع الوسائل المتعلقة والخاصة بالحماية وأيضاً الإجراءات من خلال البرنامج الخاص في تطبيق توكلنا حتي ما يتم متابعة كافة الإجراءات التي تخص هذا الأمر داخل الأسواق والأماكن الخاصة وأيضاً الجهات الحكومية ويتم تنفيذ هذا الأمر منذ أن تم صدور القرار من وزارة الصحة السعودية وعلي كافة المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن .