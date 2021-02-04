أخبار اليمن : تصعيد متجدّد بالحديدة وغارات على حجة وصعدة

دوت الخليج -

تصعيد متجدّد بالحديدة وغارات على حجة وصعدة

شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات جوية على حجة وصعدة، فيما جدد المرتزقة قصف قرية المنقم بمحافظة الحديدة. تصعيد متجدّد بالحديدة وغارات على حجة وصعدةشن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات جوية على حجة وصعدة، فيما جدد المرتزقة قصف قرية المنقم بمحافظة الحديدة. وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان استهدف بغارة مدينة حرض بحجة، وغارة على مديرية الظاهر في صعدة. واشار المصدر إلى أن مرتزقة العدو استهدفوا بالصواريخ وقذائف المدفعية منازل ومزارع المواطنين في قرية المنقم بمديرية الدريهمي. ورفعت قوى العدوان من وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية في سياق تصعيدها الخطير جنوب الحديدة في ظل تخاذل وصمت أممي ودولي.

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