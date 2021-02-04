عاجل.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلى بالمنطقة الجنوبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الأنباء السورية، "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلى استهدف المنطقة الجنوبية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الأنباء السورية، "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلى استهدف المنطقة الجنوبية. وقالت الوكالة، بحسب "روسيا اليوم"، إن الأصوات التى ما زالت تسمع فى محيط دمشق هى لتصدى تلك الدفاعات للهجوم.

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