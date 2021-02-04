وفاة المصاب البريطانى رقم واحد بكورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "دايلى بوست" البريطانية أن كونور إليس 26 عاما، عثر عليه ميتا فى غرفة نومه فى مكان إقامته فى جامعة بانجور بويلز فى أكتوبر 2020، بعدما أبلغ زملاؤه عن اختفائه.
ونقلت الصحيفة عن كبيرة الأطباء الشرعيين فى شمال غرب ويلز، بعد تشريح الجثة، بحسب "روسيا اليوم"، أن سبب الوفاة يعود إلى فشل فى الجهاز التنفسى ناتج عن تسمم بمزيج دوائى.
وتصدر كونور العناوين العام الماضى بعدما بات أول بريطانى يصاب بالفيروس أثناء عمله فى مدرسة فى ووهان فى نوفمبر 2019 قبل أن يتعافى من الفيروس.
واشتهر بيومياته عن الفيروس وحديثه عن الأعراض التى عانى منها خلال إصابته لمدة ثلاثة أسابيع ونصف.
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