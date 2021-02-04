كندا تصنف براود بويز تنظيما إرهابيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت كندا أنها صنفت بشكل رسمى حركة "براود بويز" اليمينية المتطرفة تنظيما إرهابيا بموجب قانونها الجنائى، فى خطوة تسمح للشرطة بمعاملة أى جرائم يرتكبونها على أنها نشاط إرهابى.





ووفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب الكندى، يمكن للحكومة أن تستولى على ممتلكات التنظيم والأفراد المرتبطين به، وذلك بحسب "روسيا اليوم".

وقال مسؤولون حكوميون، إن كندا هى أول دولة تصنف "براود بويز" جماعة إرهابية، وأشاروا إلى أن أحداث الشهر الماضى فى واشنطن ساهمت فى هذه الخطوة التى كانت قيد الدراسة.

وقال مسؤول كندى، إنه فى حين أن المعلومات التى تم الحصول عليها فى أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول فى واشنطن كانت "عاملا مساهما فى اتخاذ هذا القرار، إلا أنه بالتأكيد ليس القوة الدافعة".