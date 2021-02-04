الجيش السوري: أسقطنا معظم الصواريخ الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية

أعلن الجيش السوري أن "بعض الأهداف" في المنطقة الجنوبية تعرضت لعدوان صاروخي إسرائيلي.
ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري سوري أن "العدو الإسرائيلي نفذ في تمام الساعة 10:42 مساء الأربعاء، عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ جوــ أرض، وأرض ــ أرض مستهدفا بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية".
وأوضح المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها، وأن الخسائر اقتصرت على الماديات.
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