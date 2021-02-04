أول تعليق من الجيش السوري على العدوان الإسرائيلي ضد الجولان

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري بالجيش العربي السوري قوله إنه "في تمام الساعة 10,42 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري".
وذكرت الوكالة السورية بحسب المصادر : المحتل اعتدي برشقات من الصواريخ جوــ أرض وأرض ــ أرض مستهدفًا بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية.
وأضاف المصدر: تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها.
وتابع المصدر بحسب وكالة الأنباء السورية سانا: واقتصرت الخسائر على الماديات فقط.
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