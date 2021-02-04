وفد من جامعة الأزهر الشريف يصل إقليم دارفور السوداني

وصلت قافلة دعوية مصرية سودانية، إلى منطقة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية، ضمن التعاون بين وزارتي الأوقاف في السودان ومصر.
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، جاءت هذه القافلة تنفيذا للاتفاق الذي تم مؤخرا بين الوزارتين والذي قضى بتعزيز الاواصر والعلاقات الأخوية للشعبين السوداني والمصري واحداث حراك إيجابي في المجالات الدعوية وتعزيز الخطاب الوسطي وإصلاح ذات البين.
وقال رئيس الوفد السوداني يوسف محمد يوسف إن القافلة الدعوية المشتركة جاءت ثمرة للزيارات المتبادلة بين وزيري الأوقاف فى البلدين التي جرت في أوقات سابقة، وابان أن القافلة تضم كوكبة من العلماء من جامعة الأزهر الشريف و مجموعة من العلماء السودانيين.
وقال الدكتور عيد علي خليفة، رئيس الوفد المصري إن نشاط القافلة بشمال دارفور يمثل نقلة جديدة في مجال الفكر الوسطي المستنير، مبينا أن برنامج القافلة يتضمن تنظيم عدد من الندوات وتقديم المحاضرات والدروس بدور العلم والعبادة بمدينة الفاشر.
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