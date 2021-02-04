سوريا تسجل 60 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت ‏وزارة الصحة السورية، تسجيل 60 ‎إصابة ‎جديدة بفيروس ‎كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. وذكرت الصحة السورية ان إجمالي إصابات كوفيد 19 في سوريا منذ بداية الجائحة ارتفع الي 14202 حالة. كما تم رصد شفاء 82 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7807 . وأعلنت الصحة السورية عن وفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 966 .

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