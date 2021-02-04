نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر: يسعدني مشاركة أخي البابا فرانسيس في اليوم العالمي للأخوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورئيس مجلس حكماء المسلمين، عن سعادته للقاء البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وقال "الطيب": "يسعدني أن أشارك وأخي البابا فرنسيس غدا مع كل محبي السلام احتفاء اللجنة العليا باليوم العالمي للأخوة الإنسانية".

وأضاف "الطيب" خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أدعو أصحاب النوايا الطيبة والمشروعات الملهمة لشحذ هممهم وطاقاتهم وأفكارهم في هذا اليوم من أجل مستقبل مشرق لإنسانيتنا.