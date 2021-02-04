منصة خدمة تك جامعة طيبة taibahu.edu.sa

منصة خدمة تك جامعة طيبة، هي احدي المنصات الإلكترونية الهامة التي تم توفيرها من قبل جامعة طيبة، حيث توفر هذه المنصة كافة الخدمات الأكاديمية بالإضافة الي الخدمات الإدارية لجميع الأفراد من منسوبي الجامعة، وبتقنين خدمات منصة تك إلكترونياً فيتم توافر الكثير من الوقت والجهد لجميع الراغبين في التسجيل في المنصة، مما يعمل علي سرعة الرد والاستجابة علي جميع الطلبات من طرف الجهات المعنية عن إنهاء المعاملات الورقية والعمل علي ربطها مع الأنظمة المتعددة بمنصة واحدة حتي تكون حلقة وصل بين كل من منسوبي الجامعة والأفراد المسئولين عن تقديم الخدمات داخل الجامعة.

منصة خدمة تك جامعة طيبة 2021

منصة خدمة تك تعمل علي تقديم الخدمات الإلكترونية المتعددة لمنسوبي الجامعة للعديد من أفرادها سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو الطلبة والطالبات، وتساهم منصة تك في تحويل جميع الخدمات الورقية سواء الأكاديمية أو الإدارية إلى خدمات ذات طابع رقمي ذكي وخدمات متكاملة أيضاً بالاضافة الي الخدمات الخاصة بالأنظمة الإدارية والخدمات الأكاديمية المتعددة بالجامعة، وكافة الخدمات تتم بشكل إلكتروني فقط.

​مميزات منصة تك جامعة طيبة

تضم منصة تك جامعة طيبة الكثير من المميزات التي تساعد فئات كثيرة للانضمام إليها، ومن هذه المميزات:

​​​تضم خدمات تعليمية مميزة للطلبة والطالبات.

تضم خدمات تعليمية لجميع الأفراد الوكلاء وكذلك رؤساء الأقسام.

تشمل أيضاً خدمات متميزة لأعضاء هيئة التدريس للشئون الإدارية.

تشمل منصة تك جامعة طيبة خدمات خاصة بالإرشاد الأكاديمي.

يوجد خدمات خاصة للمنسوبين وكذلك خدمات خاصة بالقبول.

يتم الدخول علي منصة تك جامعة طيبة من خلال الدخول الإلكتروني علي موقع: جامعة طيبة.

اختيار نوع الخدمة المراد استخدامها من خلال الخدمات الإلكترونية المتوفرة بالموقع.

خطوات دخول منصة تك جامعة طيبة