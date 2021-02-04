الجزائر.. إقالة 4 مسؤولين أمنيين

الجزائر.. إقالة 4 مسؤولين أمنيينقرر المدير العام للأمن الجزائري خليفة أونيسي إقالة 4 مسؤولين في الأمن على مستوى الجزائر العاصمة، على خلفية أحداث اقتحام مقر المديرية العامة لشركة "سوناطراك" في حيدرة قبل 3 أيام.

وشمل القرار رئيس أمن دائرة بئر مراد رايس، إلى جانب رئيس الأمن الحضري لحيدرة، على اعتبار أن أحداث الشغب التي استهدفت مقر "سوناطراك"، وقعت في إقليم اختصاص مصالحهما، كذلك مسؤول استعلامات الشرطة على مستوى أمن دائرة بئر مراد رايس.

وتضمن قرار الإقالة رئيس أمن دائرة باب الوادي في قلب العاصمة، الذي أنهيت مهامه، على اعتبار أن مصالحه لم تبلغ عن قيام مجموعة مجموعة من أنصار فريق "مولودية الجزائر" برشق مقر الشركة بالحجارة.

واستدعت الشرطة الرئيس السابق للنادي عمر غريب، على خلفية التصريحات التي أدلى بها في أكثر من مناسبة، وانتقد فيها مسؤولي "سوناطراك"، والتي كان يطالب فيها المجمع البترولي بالرحيل.

وجاءت أعمال الشغب في أعقاب أسبوعين من النتائج السلبية للفريق.

المصدر: "النهار الجزائرية"