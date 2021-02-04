ليفربول يسقط مجددا بأقدام برايتون ويبتعد عن المنافسة

تلقت آمال ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ضربة قوية عندما استسلم لصعقة برايتون عندما وضع هدفا مفاجئا في مرمى الريدز على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء.
وهز ستيفن ألزاتي الشباك في الدقيقة 56 ولم يستطع ليفربول الرد، ليفشل في التسجيل للمرة الثالثة على التوالي في ملعبه في الدوري.
وبعد فوز مانشستر سيتي في ملعب بيرنلي في وقت سابق من اليوم يتأخر ليفربول صاحب المركز الرابع بسبع نقاط عن فريق المدرب بيب غوارديولا كما أنه لعب مباراة أكثر.
وتبع برايتون فوزه على توتنهام هوتسبير هذا الأسبوع بأداء منظم آخر ولم يشكل ليفربول خطورة على مرمى ضيفه.
وكان ألزاتي في المكان المناسب للتعامل مع تمريرة دان بيرن من ضربة رأس وسددها في مرمى كويفين كيليهر.
ومع ضغط ليفربول بحثا عن إدراك التعادل، انكشف دفاعه وأهدر لياندرو تروسار وإيف بيسوما فرصة تعزيز تقدم برايتون.
وصمد برايتون ليبتعد بعشر نقاط فوق منطقة الهبوط في المركز 15.
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