الكويت تمنع الدخول لغير الكويتيين مدة أسبوعين والسلطات تمنع التجمعات

الكويت تم صدور القرار اليوم الذي يشمل المنع الخاص بالدخول وذلك لغير الكويتيين وتم ذلك أعلانه من قبل السلطات الكويتية ويسري هذا القرار علي من هم غير كويتيين ولمدة أسبوعين من تاريخ صدور القرار كما تم أيضاً شمل القرار في منع التجمعات كذلك الاحتفالات في الأماكن العامة كما تم صدور القرار من مجلس الوزراء الكويتي بإيفاق الدخول للكويت لمن هم غير كويتيين ويتم العمل بهذا القرار بدايةً من يوم الأحد القادم من شهر فبراير الحالي لعام 2021 الموافق 7 من الشهر الجاري كما شمل القرار أنه سوف يتم تطبيق كل ما يتعلق بكافة الإجراءات التي تخص الحجر الصحي .

الكويت وأبرز ما جاء من تصريحات خاصة بالقرار الذي سيتم تنفيذه من الأحد المقبل

شمل القرار الصادر اليوم من السلطات الكويتية أنه سيتم فرض الحجر الصحي بشكل “مؤسسي” وسوف يتم ذلك داخل أحد الفنادق من داخل الكويت ومدة هذا الحجر سوف تكون سبعة أيام في داخل الفندق ويتم العمل بهذا القرار لمدة شهر علي الأقل من تاريخ تنفيذ القرار في فبراير الحالي ويمكن أن يتم تمديد الفترة من عدمها وذلك وفقاً لما سوف يتم تحديده من السلطات الكويتية كما تضمنت القرارات الخاصة والصادرة من الحكومة الكويتية بأنه سوف يتم العمل بالقرار هذا أيضاً فيما يتعلق بإقامة الاحتفالات وسيتم منعها كما سوف يتم منع التجمعات أيضاً علي كافة الأماكن العامة داخل الكويت .

التصريحات الأخري الخاصة بالقرار وما يتم تنفيذه علي الأنشطة التجارية

تم التصريح من السلطات الكويتية بأنه سيشمل هذا القرار أيضاً الأغلاق الجزئي علي مستوي كافة الأنشطة التجارية داخل الدولة ويتم ذلك من الساعة الثامنة مساءً وحتي الخامسة فجراً لليوم التالي كما يشمل القرار أيضاً الصالات الخاصة بكافة المطاعم بنفس التوقيتات المعلنة والصالات الخاصة بالاستقبال أيضاً في المطاعم ويتم الاكتفاء بالعمل في كافة المطاعم علي الخدمات الخاصة بتوصيل الطعام للمنازل فيما يخص الطلبات الخارجية من المطاعم كما شمل القرار أيضاً كافة الأندية الرياضية بتنفيذ القرار وذلك بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية وكذلك كافة المباريات في داخل النوادي .

تصريحات مسئولي وزارة الصحة الكويتية فيما يتعلق بجائحة كورونا وعدد الإصابات التي دفعتها لاتخاذ القرار

تم التصريح من وزارة الصحة الكويتية فيما يتعلق بإصابات كورونا وقالت أن المنحني للإصابات أخذ الشكل المتدرج في الارتفاع مرة أخري وهذا الأمر الذي دفع السلطات الكويتية بأن تتخذ مثل هذا القرار والتدرج في الإصابات حدث في الأيام الأخيرة الماضية وكان التسجيل للحالات وصل حتي 167 ألفاً و 410 حالة وهذه الإحصائية منذ أن ظهر الفيروس داخل دولة الكويت .

الكويت وفي الاجتماع اليوم من داخل البلاد الذي جاء بشكل استثنائي وصدر من مجلس الوزراء الكويتي تم إعلان هذا القرار الذي سوف يتم العمل به في التاريخ الذي تم أعلانه والتوقيتات المعلنة والخاصة به والذي سوف يشمل أكثر من مكان داخل البلاد كما تم التصريح من مجلس الوزراء الكويتي في هذا الشأن ويمكن أن يتم تمديد القرار بعد مرور الأسبوعين المحددين من القرار إذا ما اضطرت الحالة الداخلية للبلاد لذلك .