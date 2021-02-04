عاجل الكويت منع دخول البلاد لغير المواطنين لمدة أسبوعين ومنع الاحتفالات والتجمعات

الكويت ، أعلنت الحكومة الكويتية يوم الأربعاء 3/2/2021 ميلاديا مجموعة من القرارات الجديدة والإجراءات الاحترازية للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة مواطنيها، حيث تم عقد مجلس استثنائي وقرر فيه مجلس الوزراء الكويتي عدت قرارات وهي، منع دخول غير المواطنين إلى الكويت وذلك لمدة أسبوعين من بداية يوم الأحد المقبل الموافق يوم 7/2/2021 ميلاديا، وقرر أيضا مجلس الوزراء الكويتي تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة تصل إلى أسبوع في أحدي الفنادق المحلية في الكويت ويكون العمل به لمدة شهر على الأقل، وهذا بعد أرتفاع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة في الكويت، حيث وصل عدد الإصابات في الكويت منذ بداية ظهور فيروس كورونا إلى 167140 أصابة، وبلغ عدد الوفيات 961 حالة وفاة .

قرارات مجلس الوزراء الكويتي في الكويت

تسعي الحكومة الكويتية دائما على صحة مواطنيها نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولذلك قرر مجلس الوزراء الكويتي بعض القرارات، وذلك خلال انعقاد مجلس استثنائي وهذه هي القرارات التي أصدرها المجلس :

منع دخول غير المواطنين إلى الكويت لمدة أسبوعين بداية من يوم الأحد 7/2/2021 .

لمدة أسبوعين بداية من يوم الأحد 7/2/2021 . تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة تصل إلى أسبوع في أحدي الفنادق المحلية ويكون العمل به لمدة شهر كحد أدني .

وقف الاحتفالات والتجمعات، ووقف تأجير القاعات والخيام، بما فيها المرتبطة بالأعياد الوطنية .

وقف العمل بالأندية الصحية .

وقف العمل في محال العناية الشخصية .

وقف أنشطة الاتحادات الرياضية والمباريات الودية .

غلق جزئي لكافة الأنشطة التجارية في الكويت من الساعة الثامنة مساءا حتي الساعة الخامسة فجرا .

غلق جزئي لكافة صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساءا حتي الساعة الخامسة فجرا، مع الاكتفاء بخدمات الطلبات الخارجية والتوصيل للمنازل .

الكويت

بسبب أرتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الأخيرة في الكويت، قرر مجلس الوزراء الكويتي حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة مواطنيها، وهذا ما تسعي دائما أليه الحكومة الكويتية .

الآن وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم قرارات مجلس الوزراء الكويتي في الكويت للحد من انتشار فيروس كورونا، دومتم سالمين .