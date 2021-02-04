البيت الأبيض يطالب بالإفراج سريعا عن أمريكيين محتجزين في روسيا‎

دعت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إلى الإفراج سريعًا عن أمريكيين محتجزين في روسيا، وذلك بعد موافقة البلدين على تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من التسلح لمدة 5 سنوات.
وقضت محكمة روسية، في يوليو، بسجن تريفور ريد الجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية 9 سنوات، بعد إدانته بتعريض حياة اثنين من ضباط الشرطة للخطر.
كما أدين جندي آخر سابق بمشاة البحرية الأمريكية يدعى بول ويلان في روسيا، في يونيو، بالتجسس وحُكم عليه بالسجن 16 عامًا.
وقالت ساكي خلال مؤتمر صحفي اعتيادي إن الإفراج عن الاثنين بعد اتفاق روسيا، والولايات المتحدة، على تمديد معاهدة نيو ستارت سيُظهر أن روسيا مستعدة لتجاوز القضايا المعقدة في العلاقات الثنائية.
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