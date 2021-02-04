إدارة بايدن: لا نتطلع للتواصل مع نيكولاس مادورو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن، لا تعتزم التواصل المباشر مع نيكولاس مادورو الذي لا تعترف به رئيسا شرعيا للدولة الأمريكية اللاتينية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "شخصيا لا أتوقع أن تنخرط الإدارة في حوار مع مادورو.. وبالتأكيد لا نتطلّع إلى أي تواصل معه في الأمد القريب"، في موقف يتماشى تماما مع توجه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في هذا الملف.
وشدد المتحدث على أن "مادورو هو ديكتاتور، لا شك في ذلك".
سبق أن أعلنت إدارة بايدن أنها تعتبر -على غرار الإدارة السابقة- المعارض خوان جوايدو رئيسا بالوكالة لفنزويلا.
وأوضح المتحدث أن الهدف "دعم عملية انتقالية سلمية في فنزويلا، عبر انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة"، وذلك بالتعاون مع حلفائها الأوروبيين والأمريكيين اللاتينيين.
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