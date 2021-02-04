موعد صرف حساب المواطن هذا الشهر جمادى الثاني 1442 فبراير 2021

موعد صرف حساب المواطن هذا الشهر بات قاب قوسين أو أدنى من الإيداع في حسابات المواطنين والبدء في صَرف الدفعات في اليوم التالي مباشرةً، ولقد تم الإعلان عن مَوعد صَرف حِسَاب المُواطن لهذا الشَّهر فبراير من عام 2021م الموافق شَهْر جُمادى الآخرة لعام 1442، حيث إن الدفعة هذا الشَّهْر تحمل رَقْم 40، وفيما يلي توضيح مَوعد إيداع الدفعة الجديدة حسَاب المُواطِن بالتفصيل.

موعد صرف حساب المواطن هذا الشهر

تُجدر الإشارة إلى أن المَوعد المُحدد من أجل صدور وصَرْف دُفعات حِساب هذا الشَّهر وكل شهر له تاريخ مُحدد يكون تحديدًا في اليوم العاشر من كل شَهر ميلادي جديد، ولا يتم الحيود عن هذا المَوعد إلا إذا وافق عطلة رسمية مثل الخميس أو السبت أو إجازات خاصة بأي مناسبة وطنية أو دينية أو غيرهم، فيما يختلف موْعِد صَرْف دُفعة حِسَاب المُواطِن من شَهر هجري إلا آخر وفقًا لليوم الهجري الموافق لليوم العاشر من الشهر الميلادي وهكذا.

موعد صرف حساب المواطن شهر فبراير 2021

موعد صرف دفعة حساب المواطن شهر فبراير 2021 الدفعة رَقْم 40 هو يوم 10 فبراير 2021م (10/2/2021م)، حيث سوف يقوم القائمين على البرنامَج بإيداع الدفعات المالية في حسابات المواطنين تحديدًا في تاريخ يوم العاشر من شهر فبراير من العام الجاري، وبذلك؛ سوف يكون جميع المُواطنين المُستفيدين من دفعة حساب المواطن الجديدة؛ قادرين على صرفها في اليوم التالي مباشرةً الموافق يوم الحادي عشر من شهر فبراير من العام الجاري (11/2/2021م).

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

نظرًا إلى أن التاريخ الهجري لا يزال هو التاريخ الأساسي المعمول به فيما يخص تقويم المملكة العربية السُّعُودية وأم القرى؛ فإن فئة كبيرة من المواطنين المستحقين والمستفيدين من دفعات حِسَاب المُواطن يحرصون على معرفة تاريخ صدور وصَرف الدفعة بالتاريخ الهجري، ويُذكر أن موعِد صَرف دفعة حِساب المُواطن الجديدة رَقْم 40 بالهجري هو الثامن والعشرين من شهر جمادي الآخرة لعام 1442هـ (28/06/1442هـ).

جدول نزول حساب المواطن

يُمكن الاطّلاع على موعد نزول حساب المواطن في أي وقت، حيث يتم توضيح الجدول الزمني الخاص بإيداع وصَرف دفعات حسَاب المُواطن المتتالية عبر الموقع الرسمي الخاص بالتقويم السعودي أو عبر الاتصال على رقم حساب المواطن، حيث يتم توضيح موعد صدور الدفعة باليوم والشهر والسنة سواء وفقًا للتقويم الهجري أو التقويم الميلادي، والصورة التالية توضح مَوعد نزول حِساب المُواطن 1442 للشَّهر القادم بالتفصيل.

ويُذكر أن أهلية واستحقاق وكذلك موعد صرف حساب المواطن هذا الشهر جُمَادَى الآخِرَة 1442 فبراير 2021 قد تم الإعلان عنها منذ عدة أيام ؛ لكي يكون كل فرد قادرًا على الاستعلام عن نتائج أهلية دفعة حساب المواطن وموعد الإيداع والصرف أيضًا سواء بالتاريخ الهجري أو الميلادي بالتفصيل وذلك للأفراد والأسر المستفيدين والمستحقين للحصول على الدفعات المالية المُقدمة من دعم حساب المواطن.