وقف الأنشطة الترفيهية وغلق دور السينما.. قرارات عاجلة جديدة في السعودية لمكافحة كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، إيقاف جميع المناسبات والحفلات في قاعات الحفلات وصالات الأفراح، وذلك ضمن جهود المملكة في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر مسئول بالوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "وشمل ذلك حفلات الزواج واجتماعات الشركات وما في حكمها وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض وأن يكون ذلك لمدة 30 يومًا".

وأضاف: "مع عدم الإخلال بما ورد في البند الأول، لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصًا وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد".

وتابع المصدر: " كما تقرر إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، إضافة إلى إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد".