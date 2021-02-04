نتائج التوجيهي التكميلي 2021 بالاسم ورقم الاكتتاب لطلاب الثانوية العامة بدولة الأردن tawjihi.jo

نتائج التوجيهي التكميلي 2021 ساعات قليلة ويتم الإعلان عنها، بحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، والتي أكدت أن رابط استخراج نتائج الامتحان التكميلي 2021 لجميع طلاب الثانوية العامة بالأردن سيتم تفعيله يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا، ليتمكن جميع الطلاب بدولة الأردن باستخراج النتائج بالاسم ورقم الجلوس بكل سهولة، ولهذه النتائج أهمية كبيرة بين مراحل التعليم المختلفة، إذ يمكن اعتبارها المحدد الأساسي للطريق الذي سيسلكه الطلاب فيما بعد.

نتائج التوجيهي التكميلي 2021 tawjihi.jo

ستقوم وزارة التربية والتعليم بالأردن بإعلان نتائج الدورة التكميلية اليوم خلال الساعات القليلة القادمة، حيث نشرت وزارة التربية والتعليم بدولة الأردن، أن إعلان النتائج سيكون في الساعة العاشرة صباحًا، بحيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط الذي وفرته الوزارة لاستخراج النتائج، والحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد المختلفة التي أدى الطالب اختبارها من خلال رابط النتيجة الذي نشرته الوزارة.

وفيما يتعلق بالنتيجة وتوقعاتها، فقد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بالأردن، أن النتائج جيدة لجميع الطلاب، موضحًا أن الوزارة قد وضعت الظروف التي مر بها الطلاب جراء أزمة كورونا عين الاعتبار أثناء التصحيح، وقد أنهت لجان التصحيح أعمال رصد الدرجات وتجهيز كشوف نتائج الطلاب، وتستعد الوزارة للإعلان عنها في أي لحظة من الآن.

رابط نتائج التوجيهي 2021

يمكن لطلاب الثانوية العامة بدولة الأردن، استخراج كشوف الدرجات لجميع المواد بالامتحان التكميلي من خلال اتباع الخطوات الآتية: