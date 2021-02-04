الداخلية السعودية تصدر 9 قرارات جديدة تتضمن إيقاف كافة المناسبات وحفلات الزواج لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد

اتخذت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة العديد من القرارات الصارمة تجاه تفشى جائحة كورونا المستجد فبعد يوماً واحد من تعليق دخول مواطني نحو 20 دولة من دول العالم إلى أراضي المملكة، أعلن مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن ما يتم اتخاذه من اجراءات احترازية في المملكة لمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19) ، وبالتزامن مع المؤشرات التي تؤكد ارتفاع حالات الإصابة بتلك الجائحة في الأيام الأخيرة في عدد من مناطق ومدن المملكة نتيجة لتراخي المواطنين في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي نادت بها وزارة الصحة السعودية، فقد قررت وزارة الداخلية عدة قرارات اكثر صرامة في التعامل مع تلك الجائحة.

الداخلية السعودية تعلن عدة قرارات منها إيقاف كافة المناسبات والحفلات الاجتماعية من أجل مواجهة تفشي جائحة كورونا المستجد في المملكة:-

أعلنت وزارة الداخلية السعودية بأنه إلحاقاً للبيان الصادر في 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020 وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية بشأن المنحني الوبائي لجائحة كورونا المستجد (كوفيد -19) في المملكة فقد تم اتخاذ العديد من القرارات الهامة التالية:-

1- إيقاف كافة المناسبات والحفلات بما في ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، سواء في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وأيضاً الاستراحات والمخيمات التي يتم استخدامها لتلك الأغراض على أن يكون ذلك لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد.

2- لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخص وذلك لمدة 10 ايام قابلة للتمديد.

3- وقف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية لمدة 10 أيام قابلة للتجديد.

4- غلق جميع دور السينما والمراكز الترفيهية وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو التي توجد في المطاعم ومراكز التسوق والصالات الرياضية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

5- تعليق تقديم خدمة الطلبات الداخلية بالمطاعم والمقاهي وما في حكمها، على أن يتم اقتصار تقديم الطلبات على الطلبات الخارجية فقط لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، وعدم السماح لأي تجمهر ينتج بسبب تلك الطلبات الخارجية. وستقوم وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق أية منشأة مخالفة لمدة 24 ساعة وإذا تكررت تلك المخالفة سوف يتم أغلاقها لمدة 48 ساعة ثم لمدة أسبوع وفي حالة التكرار للمرة الثانية يتم إغلاقها لمدة أسبوعين.