جيش ميانمار يأمر بحجب فيسبوك

جدة - نرمين السيد - وأبلغت وزارة النقل والاتصالات شركات الاتصالات الأربعاء بحجب الوصول لموقع التواصل الاجتماعى حتى منتصف ليل السابع من فبراير، نظرا لأن "الموقع يسهم فى زعزعة استقرار البلاد". وانتشرت سريعا منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تدعو إلى العصيان المدنى منذ أن اعتقل الجيش كبار مسؤولى الحكومة ورئيس البلاد، وزعيمة الحزب الحاكم فى عمليات مداهمة صباح الاثنين الماضي. وقالت الأمم المتحدة مساء الأربعاء إنها لم تتلق بعد أى تحديث مباشر بشأن وضع أون سان سو تشى زعيمة الحزب الحاكم والمعتقلين الآخرين. وقوبل استيلاء الجيش على السلطة بإدانات دولية ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين.

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