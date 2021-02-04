قرار عودة الدراسة حضوريا منتصف فبراير و أحدث قرارات التعليم 2021

قرار عودة الدراسة حضوريا ، هو أحد أصعب القرارات التي يمكن أن تتخذها وزارة التعليم في أية دولة، ولكن يبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد كسرت تلك القاعدة، بإعلانها عن عودة الدراسة في يوم 14 فبراير 2021 المقبل، الأمر الذي يضعنا جميعًا أمام تساؤل هام بشأن العملية التعليمية في الدول العربية بوجه عام، خاصة مع تأجيل الامتحانات والفصل الدراسي الثاني في مصر، وترقب شديد لأحدث قرارات الوزير، وعودة الدراسة عن بعد في المملكة العربية السعودية، مع أنباء عن عودة خطة الحظر مرة أحرى داخل المملكة العربية السعودية.قرار عودة الدراسة حضوريا
- أعلنت دولة الإمارات من خلال وزارة التربية والتعليم بها، عن خطة عودة الطلاب والطالبات إلى المدارس حضوريًا، لكل المراحل التعليمية في المدارس الحكومية، بداية من منتصف فبراير الجاري والموافق يوم 14 من الشهر.
- كما أعلنت وزارة التعليم الإماراتية، عن استمرار العملية التعليمية عن بعد، إلى جانب الدراسة الحضورية، آملة الحفاظ على حياة الطلاب، بالتعاون الشديد بن الوزارة وأولياء الأمور والطلاب كذلك.
- وقد تم التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أثناء العودة إلى الدراسة حضوريًا، مع اتخاذ الطلاب والمعلمين وكافة العاملين في منظومة التعليم، بالإجراءات الاحترازية كاملة.
كانت وزارة التعليم الإماراتية، قد أجرت استطلاعًا مهمًا، بشأن عودة الدراسة حضوريًا، حصدت فيه الوزارة آراء المعلمين وأولياء الأمور كافة، إلى جانب تقارير وزارة الصحة والجهات المعنية داخل الإمارات، لتستقر على إطلاق خطة التعافي للعودة الآمنة للمدارس وتطبيق التعليم الهجين الذي اتجهت إليه كافة الدول العربية حاليًا.أحدث قرارات التعليم 2021
- شملت أحدث قرارات التعليم في ادول العربية، عزم وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي، عقد مؤتمر صحفي يوم 14 فبراير القادم، للإعلان عن جدول امتحانات التيرم الأول، أو تأجيل الامتحانات إلى نهاية العام الدراسي الحالي، مع توقعات باستمرارية الدراسة وخوض الطلاب لماراثون الامتحانات حضوريًا، خاصة مع إعلان وزارة الصحة، عن تناقص أعداد المصابين بالجائحة.
- في حين كانت أحدث قرارات التعليم في السعودية، الإعلان عن بدء التسجيل في اختبار التحصيلي قياس، للطلاب والطلبات بالصف الثالث الثانوي، داخل المملكة العربية السعودية، منذ يوم الاثنين الماضي، والذي تختلف أسئلته في كافة فروع المواد الدراسية المقررة على الطلاب.
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قرار عودة الدراسة حضوريا ، هو أحد أصعب القرارات التي يمكن أن تتخذها وزارة التعليم في أية دولة، ولكن يبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد كسرت تلك القاعدة، بإعلانها عن عودة الدراسة في يوم 14 فبراير 2021 المقبل، الأمر الذي يضعنا جميعًا أمام تساؤل هام بشأن العملية التعليمية في الدول العربية بوجه عام، خاصة مع تأجيل الامتحانات والفصل الدراسي الثاني في مصر، وترقب شديد لأحدث قرارات الوزير، وعودة الدراسة عن بعد في المملكة العربية السعودية، مع أنباء عن عودة خطة الحظر مرة أحرى داخل المملكة العربية السعودية.قرار عودة الدراسة حضوريا
- أعلنت دولة الإمارات من خلال وزارة التربية والتعليم بها، عن خطة عودة الطلاب والطالبات إلى المدارس حضوريًا، لكل المراحل التعليمية في المدارس الحكومية، بداية من منتصف فبراير الجاري والموافق يوم 14 من الشهر.
- كما أعلنت وزارة التعليم الإماراتية، عن استمرار العملية التعليمية عن بعد، إلى جانب الدراسة الحضورية، آملة الحفاظ على حياة الطلاب، بالتعاون الشديد بن الوزارة وأولياء الأمور والطلاب كذلك.
- وقد تم التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أثناء العودة إلى الدراسة حضوريًا، مع اتخاذ الطلاب والمعلمين وكافة العاملين في منظومة التعليم، بالإجراءات الاحترازية كاملة.
كانت وزارة التعليم الإماراتية، قد أجرت استطلاعًا مهمًا، بشأن عودة الدراسة حضوريًا، حصدت فيه الوزارة آراء المعلمين وأولياء الأمور كافة، إلى جانب تقارير وزارة الصحة والجهات المعنية داخل الإمارات، لتستقر على إطلاق خطة التعافي للعودة الآمنة للمدارس وتطبيق التعليم الهجين الذي اتجهت إليه كافة الدول العربية حاليًا.أحدث قرارات التعليم 2021
- شملت أحدث قرارات التعليم في ادول العربية، عزم وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي، عقد مؤتمر صحفي يوم 14 فبراير القادم، للإعلان عن جدول امتحانات التيرم الأول، أو تأجيل الامتحانات إلى نهاية العام الدراسي الحالي، مع توقعات باستمرارية الدراسة وخوض الطلاب لماراثون الامتحانات حضوريًا، خاصة مع إعلان وزارة الصحة، عن تناقص أعداد المصابين بالجائحة.
- في حين كانت أحدث قرارات التعليم في السعودية، الإعلان عن بدء التسجيل في اختبار التحصيلي قياس، للطلاب والطلبات بالصف الثالث الثانوي، داخل المملكة العربية السعودية، منذ يوم الاثنين الماضي، والذي تختلف أسئلته في كافة فروع المواد الدراسية المقررة على الطلاب.
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