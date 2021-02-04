المغرب يكتسح الكاميرون ويصل نهائي إفريقيا للمحليين

حقق المنتخب المغربي فوزا كاسحا على مضيفه الكاميروني، الأربعاء، ليبلغ نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي يحمل لقبها.

وفاز "أسود الأطلس" برباعية نظيفة على منتخب الكاميرون في عقر داره، بأهداف سفيان بوفتيني في الدقيقة 29، وسفيان رحيمي في الدقيقتين 40 و74، ومحمد علي بامعمر في الدقيقة 82.

ويواجه منتخب المغرب للمحليين نظيره المالي في نهائي المسابقة القارية، الأحد، ساعيا للاحتفاظ باللقب الذي أحرزه على أرضه قبل 3 سنوات.