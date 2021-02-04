السعودية تقرر إيقاف المناسبات والحفلات 30 يوما بسبب فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ"واس" السعودية، قال مصدر مسؤول إنه تقرر إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما فى حكمها، وذلك فى قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك فى الاستراحات والمخيمات التى تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.

كما قررت السلطات أنه لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية فى المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصا وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

كما تقرر إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة فى المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة 10أيام قابلة للتمديد.

وقررت المملكة تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية فى المطاعم والمقاهى وما فى حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأى تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة 24 ساعة، وفى حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة 48 ساعة، ولمدة أسبوع فى حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة أسبوعين للمرة الثالثة، وفى حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة شهر، مع عدم الإخلال بتطبيق أى عقوبة أخرى مقررة فى شأن تلك المخالفات.

وأوصت السلطات السعودية بتكثيف الجهود الرقابية فى تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات وخاصة وزارات الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات فى الأماكن التى تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين.

كما تقرر قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان بتكليف فرق ميدانية رقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعى ولبس الكمامة فى المقابر.

وبخصوص صلاة الجنازة تقرر توزيع الصلوات على الجنائز فى المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين فى الوقت الواحد ، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعى أثناء الصلاة ، وأن يتم تفريق أماكن الدفن فى الوقت الواحد بمسافة 100 متر قدر المستطاع فى المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين.

وشملت القرارات أيضًا قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات الرقابية والأخرى بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهى للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على المطاعم والمقاهى بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

وتقرر أن يتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس 4 فبراير 2021م .وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم إتخاذها فى إطار الجهود التى تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك، وتدعو الجميع لاستشعار مسؤوليتهم والالتزام بالتوجيهات والتقيد بالإجراءات تحقيقا للمصلحة العامة.

يأتى ذلك تزامنا مع ظهور مؤشرات لارتفاع فى المنحنى الوبائى فى بعض مناطق المملكة والتراخى فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع حاليا، ونظرا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشى ثانية لفيروس كورونا ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشى ثانية فى المملكة مما قد يؤدى إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة،