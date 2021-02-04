مقتل 9 جنود بهجوم وسط مالى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الكولونيل سليمان ديمبلى لـ"رويترز" أن الهجوم وقع فى حوالى الساعة 6.15 بتوقيت جرينتش وأن نحو 20 مهاجما قتلوا فى الاشتباك، علما أنه لم يتضح أى جماعة شنت الهجوم. وتجوب جماعات متشددة على صلة بتنظيمى "القاعدة" و"داعش" مناطق وسط وشمال مالى وتشن هجمات متكررة على الجيش والمدنيين وجنود قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كما تتخذ هذه الجماعات تلك المنطقة قاعدة تنطلق منها لشن الهجمات عبر منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى.

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