إيداع المساعدات المقطوعة حتى 30000 ريال للمستفيدين قيد المراجعة لدى وزارة العمل

إيداع المساعدات المقطوعة يتراوح من 2000 ريال إلى 30000 ريال سعودي على حسب تقيم كل أسرة وظروفها وعدد أفراد الأسرة في المملكة العربية السعودية ولكن لم يتم تحديد موعد إيداعها للمستفيدين من المساعدات المقطوعة بسبب كثرة الأعداد المتقدمة على طلب صرف المساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي في السعودية فتقوم وزارة العمل أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كما تسمى حالياً بمراجعة ودراسة الضوابط والشروط التي وضعتها من أختيار أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة بالمملكة وأتاحت الآن الحكومة السعودية فرصة معرفة نتائج المقطوعة من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة في السعودية وذلك عبر رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب أو رقم السجل المدني لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً

شروط وضوابط الحصول على صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي بالسعودية عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

من أجل صرف المساعدات المقطوعة يجب أن يلتزم المتقدم بتوفير كافة الشروط الواجبة للموافقة عليه كما يلي

يجب أن يكون المستفيد من المساعدة المقطوعة حامل للجنسية السعودية لانها مقدمه له فقط

يتم تقديم المساعدات المقطوعة للأرامل والمطلقات ومن مات لهم الأب والنساء الذين ليس لهم دخل ثابت أو ليس لهم عائل في المملكة العربية السعودية

يتم طلب التقديم الإلكتروني على المساعدات المقطوعة بالمملكة من عمر 35 عام فأكثر من ذلك

لا تمنح المساعدات المقطوعة لكل من يمتلك سجل تجاري أو يمتلك أراضي أو عقارات ودائم السفر خارج المملكة العربية السعودية

يشترط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن يتم صرف المساعدات المقطوعة لمن لا يزيد دخله الشهري عن 2000 ريال سعودي

لكي يتم الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني لابد من الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمساعدة المقطوعة داخل أراضي السعودية

طلب الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل وفتح الطلب وتعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة

كتابة رقم السجل الخاص بك والتأكيد بكتابة رمز التحقق ثم الضغط على زر الاستعلام

يظهر لك آخر النتائج عن المساعدة المقطوعة عام ١٤٤٢ هجرياً

رابط الاستعلام عن إيداع المساعدات المقطوعة للمستفيدين منها برقم السجل المدني عام ١٤٤٢ هجرباً