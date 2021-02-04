الصحة الفلسطينية: 10 آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسى تصل اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول عشرة آلاف جرعة من لقاح (سبوتنيك فى) الروسى اليوم الخميس، وهى كمية تكفى لتطعيم خمسة آلاف شخص.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول عشرة آلاف جرعة من لقاح (سبوتنيك فى) الروسى اليوم الخميس، وهى كمية تكفى لتطعيم خمسة آلاف شخص. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية.

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