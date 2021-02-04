زيارة لتعزيز المعنويات.. الجمهورية: حضور مصر في لبنان عامل داعم ولا يمارس ضغوطا

كتبت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية تقول: "صاغَت التحركات السياسية، التي تسارعت في الساعات الماضية في الداخل والخارج، سؤالًا على المستوى العام: هل أنّ في هذه الحركة بركة، من شأنها أن تُحدث خرقًا في جدار تأليف الحكومة الفاصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري؟".

وتعليقًا على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للحريري في القاهرة أمس، الأربعاء، أكدت "الجمهورية" أن الحضور المصري المتجدّد على الخط الداخلي في لبنان هو عامل داعم لمسار تأليف الحكومة، خصوصًا انّه لا توجد له في الداخل اللبناني ما يمكن تسميتها بـ"المُتَّكآت" التي يستند اليها لممارسة ضغط على هذا الطرف أو ذاك، ما خَلا مواقف معنوية داعمة لتأليف حكومة بالتوافق بين اللبنانيين. ومن هنا، فإن زيارة الحريري لمصر المكلف تشكل في جوهرها غاية لتعزيز الحضور والمعنويات.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، سعد الحريري، المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد حرص مصر للحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول، ولإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حاليًا، من خلال قيام جميع القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.

كما جدد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان، معربًا عن خالص التمنيات للسيد سعد الحريري في تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار، ومشددًا سيادته على استعداد مصر لتقديم جميع أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، لاسيما التداعيات التي خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس كورونا.

من جانبه؛ أكد سعد الحريري اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، معربًا عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في جميع المجالات، خاصةً من خلال تقديم جميع أشكال العون والمساعدات للبنان في أعقاب تداعيات حادث مرفأ بيروت، وكذلك كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل، مشيدًا بالتجربة المصرية الراهنة المبنية على أولوية النجاح الاقتصادي والتنموي، ومعتبرًا إيهًا نموذجًا يحتذى به في دول المنطقة.

كما أشاد الحريري بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مجمل المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية، وكذا سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين.