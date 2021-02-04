كانت في طريقها إلى السعودية.. ضبط ملايين الحبوب المخدرة في مرفأ بيروت

تمكنت الجمارك اللبنانية، اليوم الخميس، من ضبط خمسة ملايين حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة في مرفأ بيروت كانت في طريقها إلى الملكة العربية السعودية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أفادت تقارير لبنانية، بأن المسؤولين في جمارك مرفأ بيروت تلقوا معلومات من مجهول عن وجود حبوب مخدرة مخبأة في آلات تستخدم في صناعة البلاط .

وأضافت أنه تم القبض على ثلاثة أشخاص وما زال البحث جاريا عن شركائهم.

وقال مسؤول أمني إنه "تم إحباط عملية التهريب يوم أمس الأربعاء، وتم ضبط ثلاثة لبنانيين يعملون ضمن شبكة مرتبطة بتهريب المخدرات"؛ لافتًا إلى أن "الشحنة كانت في طريقها إلى اليونان ومنها إلى السعودية".

وفي وقت سابق، أعلنت الجمارك السعودية إحباط تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدر، عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حيث بلغت أكثر من 14 مليون حبة، لافتة إلى أنه تم العثور عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت للجمرك.

وذكرت الجمارك السعودية: أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن "ألواح خشبية" وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (14.445.335) حبة.

وأضافت قائلا: كانت مُخبأةً بطريقة فنية داخل تجاويف الألواح الخشبية، مبينًا أنه جرى بعد ضبط الممنوعات اتخاذ الإجراءات اللازمة.