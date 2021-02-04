موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري اليوم والقنوات الناقلة مجانا بي ان سبورت المفتوحة

تنطلق مباريات كأس العالم للأندية اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 بمباراة يلتقي فيها فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل لقب دوري أبطال آسيا ضد فريق تيجريس أونال المكسيكي حامل لقب دوري أبطال الكونكاكاف بأمريكا الشمالية، وذلك ضمن مباريات الدور الأول من البطولة التي تشهد أيضا إقامة موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت قطر، وتقام على ملعب استاد المدينة التعليمية بين حامل لقب دوري أبطال أفريقيا فريق الأهلي المشارك في البطولة للمرة السادسة في تاريخة، وفريق الدحيل المشارك بصفته من البلد المستضيف للبطولة دونا عن باقي الفرق القطرية بصفته أيضا حامل لقب دوري نجوم قطر.

الأهلي يفتتح مشواره في كاس العالم للأندية بملاقاة الدحيل القطري في مواجهة صعب يأمل فيها الشياطين الحمر في تحقيق فوز يؤهلهم للدور نصف النهائي في البطولة التي سيلاقي فيها الفائز من تلك المباراة فريق بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وقد عاد الأهلي للمشاركة في البطولة هذا الموسم عقب تمكنه من معانقة بطولته المفضلة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي بعد مشوار ناجح اختتمه بتحقيق فوز ثمين أمام منافسه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية بهدفين سجلهما عمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة مقابل هدف وحيد سجله شيكابالا ليحقق الفريق الأحمر لقبه التاسع تاريخيا في البطولة مع مدربه الجنوب إفريقي موسيماني الذي حقق لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه بها أولا مع صن داونز الجنوب إفريقي على حساب الزمالك المصري أيضا.

الدحيل القطري يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه بصفته مستضيفها وليس عبر بطولة دوري أبطال آسيا التي لم يتمكن فيها الفريق القطري الموسم الماضي من تخطي مرحلة المجموعات، بينما حقق لقب دوري نجوم قطر الموسم الماضي ليتفوق على أقرانه ويشارك في البطولة التي كان من المفترض أن يلتقي فيها مع فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا في الدور التمهيدي، ولكنه تأهل بشكل مباشر عقب عدم حضور الفريق النيوزلندي للبطولة لانتشار فيروس كورونا بين أفراده، ويدخل الدحيل مباراته أمام الأهلي المصري بمعنويات مرتفعة عقب الفوز الكبير الذي حققه في آخر مبارياته بالدوري القطري ضد فريق الأهلي القطري بسداسية دون رد.

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