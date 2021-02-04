قروض وكفالة بنك التنمية الاجتماعية لعام 1442 تعرف على الشروط وطريقة التقديم

بنك التنمية الاجتماعية، يوفر البنك قروض العمل الحر وكفالة للمواطنين السعوديين، فالكثيرين قد يبحثون خلال تلك الفترة عن شروط الحصول على الكفالة والقرض الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية، لذلك سوف نتطرق من خلال هذا المقال لنوضح كافة التفاصيل الخاصة بقروض البنك وكيفية الحصول عليه وشروط التقدم للحصول على كفالة بنك التنمية الاجتماعية لعام 1442، وغيرها من تفاصيل أخرى.

أحضار كفيل يعمل فى أحد الجهات الحكومية، وذلك فى حال كان المقترض يعمل فى قطاع خاص او لديه عمل حر. يجب أن يوفر الكفيل ضمانات لتأكد من تسديد الاقساط الشهرية، وذلك فى حال تأخر العميل عن السداد. يشترط أن يكفل المواطن الذي يعمل فى أحد الجهات الحكومية شخص واحد فقط.

أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية، فهو شرط أساسي.

تقديم الضمانات الكافية للبنك للحصول على القرض.

يجب إلا يقل عمر المقترض عن 18 عام، وإلا يزيد عن 60 عام.

يشترط على المقترض اجتياز الفحص الائتماني.

يشترط للحصول على قرض العمل الحر إلا يكون العميل مقترض من بنك التنمية الاجتماعية.

شروط الكفالة فى بنك التنمية الاجتماعية لعام 2021شروط الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية 2021

أن تكون المطلقة سعودية الجنسية، فذلك شرط أساسي. يجب إلا يكون الأولاد غير متزوجين لقبول الكفالة. يقبل الأبناء الأقل من عام فقط. يجب أن تكون المطلقة غير ممتلك لسجل قائم. نصيب كل فرد من الأسرة لا يزيد عن 2000 ريال. يشترط إلا تكون المطلقة غير مقترضه من أي بنك أخر.

أولاً الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية من خلال الانترنت.

الضغط على خيار منتجاتنا.

اختيار تمويل العمل الحر.

اختيار نوع التمويل.

الضغط على التقديم الإلكتروني.

استكمال البيانات المطلوبة بشكل صحيح وكامل، وتتمث فى رقم الجوال ورقم الحساب وغيهرا من بيانات اخرى.

سيقوم البنك بعد ذلك بمراحعة البيانات المقدمة، وبعدها سيرسل لك رسالة على البريد الإلكتروني للعميل.

شروط بنك التنمية الاجتماعية لكفالة المطلقات 2021طريقة التقدم للحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

طريقة الاستعلام عن كفالة بنك التنمية الاجتماعية لعام 2021

يمكن الآن الاستعلام عن الكفالة التي تم التقدم عليها، وذلك ما يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً تسجيل الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية “بنك التسليف”.

ادخال رقم السجل المدني وكلمة السر.

الضغط على زر الدخول.

ستصل لك الآن رسالة على هاتفك الخاص برمز التحقق، قوم بإدخالة.

سوف تنتقل لصفحة جديدة تشتمل على كافة المعلومات الخاصة بالقرض الذي قومت بالتقديم عليه.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض محتوي مقالنا لليوم، والخاص بقروض بنك التنمية الاجتماعية بالاضافة إلى كفالة البنك للمواطنين اعام 1442، فقد قدمنا لكم شروط التقدم لطلب القرض وطريقة التقديم عليه، وكيفية القبول للحصول على القروض المختلفة والمقدمة من بنك التسليف، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التر نرحب بها في أي وقت وسنقوم بالرد عليها فوراً.