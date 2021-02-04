كيفية شحن جواهر فرى فاير Free Fire بطريقة جديدة ومجانية والحصول على العديد من الجواهر خلال دقائق

طريقة شحن جواهر فرى فاير والحصول على العديد من الجواهر خلال دقائق، تعد لعبة فرى فاير واحدة من الألعاب القتالية الحماسية، يلعبها العديد من الأشخاص حول العالم حصلت على شهرة واسعة خلال السنوات الأخيرة، تعد لعبة فرى فاير مثل لعبة ببجي موبايل ولعبة فورت نايت، لا يختلفوا كثيراً عن بعضهما، يبحث العديد من لاعبي لعبة فرى فاير للحصول على جواهر فرى فاير بشكل مجاني، حتى تعد تلك الجواهر هي عملة إفتراضية تستخدم لشراء الأزياء الخاصة باللعب والشخصيات والأسلحة والعديد من السكنات، بالإضافة إلى شراء بطاقات المعركة، تابعونا للتعرف على طرق شحن جواهر فرى فاير بشكل مجاني.

تعد لعبة فرى فاير من الألعاب الإلكترونية المجانية يلعبها الملايين من الأشخاص حول العالم، يمكن تحميلها على هواتف الأندرويد والأيفون، كما يمكن تنزيلها على الكمبيوتر بأنظمة محدثة ويفضل أن تكون الرامات الخاصة بالجهاز تزيد عن 4 جيجابايت، بدون أي رسوم وبشكل مجاني.

أولاً الدخول على جوجل بلاي وتحميل أي تطبيق من خلال المتجر، يمكن من خلال هذا التطبيق الحصول على الكروت التي تمكنك من الشحن المجاني للعبة.

أو من خلال مشاهدة الفيديوهات الظاهرة أمامك وتحميل الألعاب ومشاركة اللعبة، أومن خلال مشاركتك في الاستطلاعات، فمن خلال ذلك سوف تحصل على العديد من الجواهر خلال دقائق.

يجب عن اللاعب الدخول على بعض المواقع المتخصصة للشحن، ثم بعد ذلك يدخل على الموقع ويقوم بالضغط على أيقونة التسجيل، في هذه الحالة يمكنك تسجيل جميع البيانات الخاصة والمطلوبة منك، بعد ذلك سوف يتم لك تفعيل حساب جديد خاص بك يمكنك من خلاله الدخول على العضوية والتسجيل بها، وبذلك يمكنك الحصول على الجواهر بشكل مجاني.

أن تقوم باستكمال جميع المهام المطلوبة منك، مثل دعوتك لجميع الأصدقاء للتسجيل داخل الموقع وبهذا سوف يتم الحصول على جواهر فرى فاير بشكل مجاني وكل ذلك خلال دقائق معدودة.

يمكن شحن جواهر فرى فاير من خلال الدخول على الحساب الخاص بك داخل الموقع الخاص بشحن الجواهر، ثم قم بربط الحساب الخاص بك بالحساب الخاص باللعبة عن طريق ID أو الإيميل.

بعد ذلك قم بإختيار الجواهر المراد الحصول عليها ثم قم باختيار طريقة الدفع المتاحة، ثم إختيار الحزمة بعد ذلك إضغط على كلمة التجميع وإنتظر قليلاً، و سوف تحصل على العديد من الجواهر.

إذا كان اللاعب يلعب اللعبة على هاتف الأندرويد يمكنه الدخول على متجر جوجل بلاي، والضغط في أعلى الهاتف على الثلاث نقاط الموجودة في المتجر.

الضغط على قسم الإعدادات، ومن ثم إختيار طريقة الدفع المتاحة، والضغط على العلامة الخاصة بتطبيق جوجل كروم.

وإذا كان اللاعب يلعب فري فاير عبر هاتف الأيفون يتم الدخول على متجر أب ستور، وإتباع نفس الخطوات المذكورة.

شحن جواهر فري فاير free fire