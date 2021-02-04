المستقبل يدين مقتل لقمان سليم: نحذر من مخاطر العودة إلى مسلسل الاغتيالات

جدة - نرمين السيد - وقال في بيان "إننا فى تيار المستقبل اذ نستنكر بأشد عبارات الاستنكار هذه الجريمة النكراء، ونحذر من مخاطر العودة إلى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين، نطالب الجهات المختصة الأمنية والقضائية الشرعية إلى كشف الحقيقة بأسرع وقت".
وكانت قد ذكرت مصادر أمنية لبنانيه، أنه تم العثور على جثة الناشط لقمان سليم مقتولاً داخل سيارته بين العدوسية وتفاحتا بمنطقة قريبة من الأوتوستراد.
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