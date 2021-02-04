المستقبل يدين مقتل لقمان سليم: نحذر من مخاطر العودة إلى مسلسل الاغتيالات

جدة - نرمين السيد - وقال في بيان "إننا فى تيار المستقبل اذ نستنكر بأشد عبارات الاستنكار هذه الجريمة النكراء، ‏ونحذر من مخاطر العودة إلى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين، نطالب ‏الجهات المختصة الأمنية والقضائية الشرعية إلى كشف الحقيقة بأسرع وقت".‏

وكانت قد ذكرت مصادر أمنية لبنانيه، أنه تم العثور على جثة الناشط لقمان سليم مقتولاً داخل سيارته بين العدوسية وتفاحتا بمنطقة قريبة من الأوتوستراد.