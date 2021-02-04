عاجل.. اغتيال الناشط اللبنانى لقمان سليم

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" عثرت قوى الأمن اللبنانى على جثة لقمان سليم مقتولا فى سيارته. وكان الاتصال بالكاتب اللبنانى لقمان سليم، قد فُقد منذ الثامنة مساء أمس الأربعاء، خلال زيارته لمنزل صديقه فى إحدى القرى جنوب لبنان، حيث يتمتع حزب الله بسطوة كبيرة.

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