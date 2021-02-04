خلال 24 ساعة.. أمريكا تسجل أكثر من 119 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية، تسجيل 119 ألفا و235 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 26 مليونا و554 ألفا و794 حالة على الأقل.





وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تم تسجيل 3 آلاف و796 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 450 ألفا و681 حالة. وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 55 مليونا و943 ألفا و800 جرعة لقاح كورونا على الأقل فى جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 33 مليونا و878 ألفا و254 جرعة على الأقل للمواطنين.

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