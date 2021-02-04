نتنياهو يعلن تأجيل زيارته للإمارات والبحرين بسبب الإغلاق الجوي

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه سيؤجل زيارة كانت مزمعة لكل من الإمارات والبحرين الأسبوع المقبل.

وأرجع نتيناهو تأجيل الزيارة إلى إجراءات العزل والإغلاق التي تفرضها إسرائيل لمكافحة فيروس ”كورونا“.

وجاء في تغريدة على حساب نتنياهو بتويتر: ”رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية.

وأضاف: ”أنه يثمن كثيرا دعوَتَي سمو ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى لزيارة بلديهما، والسلام التاريخي الذي أقيم بين دولنا