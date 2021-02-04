تعرف على السبب وراء انقطاع الخدمة عن تطبيق توكلنا السعودي لدخول الأسواق

شهد تطبيق توكلنا السعودي أزمة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات الخدمة، الأمر الذي دفع إدارة التطبيق إلى إصدار بيان حول تلك الواقعة حيث أكدت أن الفريق التقني يعمل بشكلٍ متواصل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، وسيجري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأخذ ذلك بالاعتبار أثناء الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

وطالبت إدارة التطبيق فى بيان لها، الجميع متابعة حسابات تطبيق "توكلنا" في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص، مقدمة شكرها لمستخدمي التطبيق من جميع القطاعات على استمرارهم في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وكانت صرحت وزارة الداخلية السعودية، أنه تزامنا مع ظهور مؤشرات لارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في بعض مناطق المملكة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مناسبة، تقرر إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.